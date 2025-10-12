TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta hedef Nicolas Raskin!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Geçtiğimiz sezon Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny ve Rıdvan Yılmaz’ı yaz transfer döneminde renklerine bağlayan Beşiktaş, bu kez başka bir isim için harekete geçti. İskoç ekibinde forma giyen Nicolas Raskin için Ocak ayında harekete geçileceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş yönetimi, yazın CSKA Moskova'ya transfer olan ve golcü kimliğiyle öne çıkan Gedson Fernandes'in boşluğunu henüz dolduramadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede ara transfer döneminde özellikle orta saha ve savunmaya takviye yapılmasını talep etti. Siyah-beyazlı takım Orkun ve Ndidi'nin yokluğunu Göztepe deplasmanında fazlasıyla hissetmiş ve sahadan 3-0'lık skorla yenik ayrılmıştı.

ADALI SON NOKTAYI KOYACAK

Orta saha için elini güçlendirmek isteyen 52 yaşındaki teknik adamın gözdesi futbol kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Nicolas Raskin... Yazın da listede yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Belçikalı yıldız için ocakta Glasgow Rangers'ın kapısı bir kez daha çalınacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın lacivert-beyazlı kulübün başkanıyla masaya oturup transfere son noktayı koyması bekleniyor.

İYİ İLİŞKİLER AVANTAJ

Beşiktaş yönetiminin Glasgow Rangers'la iyi ilişkiler içinde olması, bu transferde en büyük avantaj olarak görülüyor. Siyah-beyazlı kulüp, yazın Cerny ve Rıdvan Yılmaz'ı İskoç devinden kadrosuna katmıştı. Cerny ve Rıdvan Yılmaz da eski takım arkadaşlarının transferi için koz olarak kullanılacak.

HEM TEKNİK HEM ATLETİK

Farklı orta saha rollerinde (6 ve 8 numara) görev alabilen Belçikalı yıldız, asist yeteneği ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Güçlü fizik yapısı ve kondisyonu ile Glasgow Rangers'ın adeta dinamosu konumunda. Bu sezon 14 resmi maçta 1 kez ağları havalandırırken, 4 de asist yaptı.

