Abraham açıldı

Siyah-beyazlıların Roma'dan 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine kattığı Tammy Abraham, Süper Lig'de kalitesini ortaya koymaya başladı. Son Galatasaray derbisine sağ omzundaki sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak çıkan ve takımının golünü atan İngiliz forvet, son 6 yılın en iyi başlangıcını yaptı. Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükselten 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Abraham 13 maçlık periyotlarda 2019- 2020 sezonunda Chelsea formasıyla 9 gol kaydederek en iyi performansına imzasını atmıştı.

ANTRENMANDA HIRS KÜPÜ

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor. Özverisiyle takım arkadaşlarına örnek olan İngiliz golcünün milli arada omuz sakatlığını tamamen atlatması ve hazır hale gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükselten İngiliz golcü sezon sonu krallığı hedefliyor.