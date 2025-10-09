CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Raskin harekatı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yıldız ismi Raskin ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki Cerny detayı ise dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Yeni bir oluşum içerisine giren Beşiktaş bir sezona çok sayıda değişikliği sığdırdı. Birçok oyuncu ile yollarını ayıran Kartal, takıma önemli takviyeler de yaptı. Teknik direktör Solskjaer ile de yollarını ayırıp Sergen Yalçın'a takımı emanet eden Beşiktaş'ta ocak ayında da takıma önemli dokunuşlar yapılacak. Özellikle savunma ve orta sahaya transfer yapılması beklenirken, rota yeniden İskoçya'ya çevrildi. Sezon başında da talip olunan Raskin için yeniden harekete geçilecek.

MİLLİ TAKIMDA 5 MAÇI VAR

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki yıldız için ocak ayında İskoçya'ya çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar bu kez Glasgow Rangers'ı ikna etmeye çalışacak. Belçika Milli Takımı'nda da 5 kez forma giyen Raskin mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor. Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrasında bu boşluğu dolduramayan Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sıcak baktığı Raskin ile orta alandaki soruna son vermek istiyor. 24 yaşındaki Nicolas Raskin hem orta sahada 8 numarada hem de ön liberoda 6 numarada görev alabiliyor.

VACLAV CERNY KEFİL

Raskin transferine eski takım arkadaşı Cerny de kefil oldu. Çekyalı futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Glasgow Rangers'ta Raskin ile bir yıl birlikte oynama şansı buldu. Belçikalı oyuncunun yeteneklerine kefil olan Cerny, Raskin'in doğru isim olacağını söyledi, olumlu görüş sundu.

14

Nicolas Raskin, bu sezon Rangers formasıyla 14 maçta sahaya çıktı. Belçikalı yıldız 1 gol atarken, 4 asist yaptı ve bin 68 dakika sahada kaldı.

