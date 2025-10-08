Sadece 5 dakika oynadı

Yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Schalke 04'ten transfer edilen Taylan Bulut, Trendyol Süper Lig'de şimdiye kadar sadece 5 dakika süre aldı. Eyüpspor maçında oyuna son dakikalarda giren 19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında yedek kulübesinde görev bekledi. Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında 21 kişilik kadroda kendine yer bulamayan gurbetçi futbolcuya forma şansı doğdu. Taylan'ın Galatasaray derbisinde gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.