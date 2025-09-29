Minikler gol yağdırdı: 9-0

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, U14 Gelişim Ligi'nin üçüncü haftasında Sakaryaspor'u farklı yendi: 9-0. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe de izledi. Kartal'a galibiyeti getiren golleri; Asrın Baş (2), Kuzey Ali, Kuzey Cem, Efe Karaahmetoğlu, Ahmet Orhan, Tuğra, Emir ve Nail Eymen kaydetti.
