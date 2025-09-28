Ürkmezgil birlik vurgusu yaptı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, Ankara'da ikamet eden Divan Kurulu üyeleriyle yemekli toplantıda buluştu. Siyah-beyazlı kulübün dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Ahmet Ürkmezgil, "Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları bir kenara bırakma, kucaklaşma zamanıdır. İşte bu yüzden sloganımızı 'birlik divanı' olarak uygun gördük" diye konuştu. Ahmet Ürkmezgil ayrıca divan üyeleri ve yakınları için haftada iki gün divan lokalinde ücretsiz doktor muayenesi hizmeti vereceklerini söyledi.
