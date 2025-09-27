Quaresma’ya kutlama

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın efsane kanat oyuncusu Ricardo Quaresma 42 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulüp Portekizli yıldızın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bugün efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'nın doğum günü. İyi ki doğdun Ayağının dışı, canımızın içi" ifadeleri kullanıldı. UEFA'nın resmi hesabı da Q7'nin doğum gününü tebrik etti.