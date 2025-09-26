CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma paylaşımı!

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, efsane futbolcusu Ricardo Quaresma'nın doğum gününü kutladı. İşte o paylaşım... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 12:13
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile kulübün efsane futbolcularından Ricardo Quaresma'nın doğum gününü kutladı.

Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan paylaşıma, "Bugün efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'nın doğum günü. İyi ki doğdun ayağının dışı, canımızın içi." notu düşüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM

F.Bahçe'de ihanet iddiası! Mou ve Branco...
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle!
DİĞER
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan FIFA, UEFA ve tüm federasyonlara Gazze çağrısı! "İsrail'i derhal men edin"
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
Hacıosmanoğlu'ndan Filistin mektubu! "İsrail derhal men edilmelidir"
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ihanet iddiası! Mou ve Branco... F.Bahçe'de ihanet iddiası! Mou ve Branco... 11:27
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi detayları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi detayları! 11:22
Strasbourg - Marsilya maçı hangi kanalda? Strasbourg - Marsilya maçı hangi kanalda? 11:20
Bulgaristan Türkiye maçı detayları! Bulgaristan Türkiye maçı detayları! 11:12
Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 11:12
Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? 11:04
Daha Eski
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! 10:51
Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? 10:22
Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! 10:18
F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... 10:11
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... 09:53
Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? 09:50