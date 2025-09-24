Kayserispor 0-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ilk hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.
Siyah beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal'ın galibiyet sayıları Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham'dan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş 9 puanla 9. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 4 puanla 15. sırada kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.
Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.
ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü.
Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.
Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.
KULÜBE PAULISTA DIŞINDA TÜRK OYUNCULARDAN OLUŞTU
Beşiktaş'ta Kayserispor müsabakasında yedek kulübesini Brezilyalı savunmacı Paulista'nın dışında Türk oyuncular doldurdu.
Siyah-beyazlılarda Paulista'nın dışında yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir ve Asım Efe Işık forma bekledi.