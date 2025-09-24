CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın: Daha yapılacak çok iş var!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:37 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:40
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Sergen Yalçın: "Bize moral oldu. Zor bir periyot var yaşadığımız. Erteleme maçı, daha önce de söyledim, kesinlikle ertelenmemesi gereken bir maç. Oynanması gerekiyordu. Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor."

YALÇIN'DAN DEVRİM ŞAHİN SÖZLERİ

"Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil, maçtan önce de söyledim, nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Yeni bir hikaye başladı Devrim için. Onun da hikayesi başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Ondan sonra derbi ve milli ara var. O arada sakatlarımız iyileşirse, tam takım devam ederiz diye düşünüyorum. Savunma konusunda deniyoruz. Savunmacılarımız var. 4 tane savunmacı var. Hangi ikili tutacak, hangi ikili daha uyumlu denemeleri yapıyoruz. Bu tür denemeler yapıyoruz doğruyu bulmak adına. En kısa zamanda doğruyu bulup iyi bir takım, kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor."

"ÖZEL GÖRÜŞME YAPTIM"

Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum. Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız." dedi.

