Kaptan dümene geçiyor

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında VAR uyarısıyla direkt kırmızı gören kaptan Orkun Kökçü'nün cezasının sona ermesi teselli oldu. Benfica'dan transfer edilen ve büyük umutlar bağlanan 24 yaşındaki yıldız, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı takımın orta sahasının direncini artıracak. Göztepe maçında yeni transferler Orkun ve Ndidi'den yoksun Kartal bu bölgede problem yaşamıştı.
