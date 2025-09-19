CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin!

Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar, mücadelenin VAR hakemi Erkan Engin'e daha önce verdiği hatalı kararları hatırlatarak "Lütfen bugün 'VAR' ol" dedi. İşte o paylaşım... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin!

Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek seri yakalamak istiyor. Siyah beyazlı kulüp, maça saatler kala yaptığı paylaşım ile dikkat çekiyor.

Kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan paylaşımda Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in daha önce Beşiktaş'ın aleyhine verdiği hatalı kararlar işaret edildi. İşte o paylaşım...

"LÜTFEN BUGÜN 'VAR' OL ERKAN ENGİN!"

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! 16:21
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 16:19
FIBA açıkladı! FIBA açıkladı! 16:05
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 15:59
Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? 15:54
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 15:41
Daha Eski
F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' 15:07
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39
Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... 14:34
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! 13:59
Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 13:47
Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... 13:39