Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin!

Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek seri yakalamak istiyor. Siyah beyazlı kulüp, maça saatler kala yaptığı paylaşım ile dikkat çekiyor.

Kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan paylaşımda Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in daha önce Beşiktaş'ın aleyhine verdiği hatalı kararlar işaret edildi. İşte o paylaşım...

"LÜTFEN BUGÜN 'VAR' OL ERKAN ENGİN!"