Usta kalemden Sergen Yalçın'a büyük övgü: Özlediğimiz teknik adam dehası...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş geçen sezonu uzak ara geride kapatırken, biz de yönetimin futbol aklıyla doğru transferleri yapmasını ve gitmesi gerekenleri göndermesini bekledik. Ne yazık ki Solskjaer tercihi bile bile lades oldu. Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte, kısa sürede yaptığı dokunuşların sahaya yansımaya başladığını gördük. Dün akşam Beşiktaş'ta ciddi bir kıpırdama vardı. Takım, dikine kaleye giderek hücumda etkili işler yaptı. Özellikle El Bilal Toure'nin gol koklayan oyununa alkış göndermemek elde değildi. Takımın kazanma azmi ve sahaya koyduğu enerji beni memnun etti.
Tabii ki sıkıntı yaşanabilecek bölgeler de vardı. Jurasek ve Djalo'nun performansları çok sırıttı; açık konuşmak gerekirse Beşiktaş oyuncusu olmadıklarını net şekilde gösterdiler. Bir de şu soru hâlâ masada duruyor: Gedson Fernandes neden gönderildi? Sergen Hoca'nın ikinci yarıda yaptığı hamleler ise uzun süredir özlediğimiz bir teknik adam dehasını işaret etti. Önce Demir Ege'nin oyuna girişi, ardından Rafa Silva'nın yerine Cengiz Ünder'in sahaya sürülmesi, hem cesaretli hem de doğru kararlardı.
Cengiz'i 15 yaşından beri tanırım. O günden bugüne çok güvendim. Belki de yılın transferi olacak. Beşiktaş'a kalite katacağı çok net. Beşiktaş dün umut verdi. Hâlâ eksikler var, ama Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye dönüşünde alınan galibiyet, hem camiaya hem de takıma moral oldu. Bu ışık doğru yönetilirse, Beşiktaş yeniden ayağa kalkar.
Tam 45 yıldır futbol izlerim beni en çok "böyle sonuçlar" mutlu eder!.. Oynamayı bırakıp, maçın her saniyesini çalmak için bir şeyler yapan takımın son dakikalarda gol yiyerek yenilmesine bayılırım!... Derin bir ohh çekerim... Başakşehir sahaya oynamamak için çıkmış. Kaleci Muhammed ayağına gelen her topu 40-50 saniye oyaladı. İşin ilgin yanı sahadaki hakem de seyrediyor tüm bunları. Taa ki artık işin suyunu çıkaran Ba oyundan atılana kadar. Nasıl öğreteceğiz biz bu hakemlere, oynamaya çalışanla oynatmamaya çabalayanı ayırt etmeyi. Futbol keyfimizi bitirdiler vesselam.
Beşiktaş, her türlü maçı germeye çalışan rakibine karşı iştahlı başladı oyuna. Toure, Rafa, Cerny ve önlerindeki Abraham maçın büyük bölümünde çok uyumlu değildiler. Buna rağmen net pozisyonlar yakalandı ama Abraham tek kelimeyle kötü günündeydi. Aynı şekilde Rafa da öyle… Durgundu… Futbolu reddeden oyun anlayışına rağmen Başakşehir bir de öne geçince Beşiktaş tribünleri dil altı haplarını almaya başladılar. Neyse ki Toure'nin harika golü erken geldi. Ardında da Beşiktaş'ın yenisi Cengiz Ünder eski takımı Başakşehir'e hak ettiği cezayı kesti…
Sahanın en iyileri Orkun, Udokhai ve Gökhan Sazdağı'ydı… Cerny şu izlediğimizden çok daha iyi olduğunu bildiğimiz bir isim. Heyecan yaptı sanırım. Rafa çıkıp ortaya geçince daha etkili göründü. Cengiz ve Toure'nin golle başlaması onları için harika oldu. Bundan sonra daha bir özgüvenle oynayacaklardır.