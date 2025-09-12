CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Joao Mario ayrılığı resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta Joao Mario ayrılığı resmen açıklandı!

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya geçici transferini resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 18:25
Beşiktaş'ta Joao Mario ayrılığı resmen açıklandı!

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya kiralık transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

