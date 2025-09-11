TRANSFER HABERİ - Joao Mario Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Joao Mario'nun kiralık transferi için AEK ile anlaşma sağladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, iki takımın Portekizli futbolcunun transferi için anlaşma sağladığını yazdı.

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan ve sezon başında 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye giren Joao Mario, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.