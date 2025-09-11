CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Joao Mario Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Joao Mario Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun kiralık transferi için Yunan ekibi AEK ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 20:59 Güncellema Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 21:00
TRANSFER HABERİ - Joao Mario Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Joao Mario'nun kiralık transferi için AEK ile anlaşma sağladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, iki takımın Portekizli futbolcunun transferi için anlaşma sağladığını yazdı.

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan ve sezon başında 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye giren Joao Mario, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

