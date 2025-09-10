TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sol kanat harekatı! Jeremie Boga ve Wesley...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nice forması giyen Jeremie Boga’yı listesine ekleyen Beşiktaş, Al Nassr’da top koşturan Wesley’i kiralamak için de temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, transfer döneminin kapanmasına günler kala kadroyu eksiksiz hale getirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş kalan 2 günde kadrosuna bir sol kanat eklemek için girişimlerini hızlandırdı. Takvim'ide yer alan haberde son olarak Fransız ekibi Nice'de forma giyen Fildişili Jeremie Boga'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar'ın hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Nice ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Kartal'ın bu bölge için bir diğer adayı ise Suudi ekibi Al Nassr'da forma giyen Wesley. Daha önce de gündemine gelen oyuncu için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların Körfez ekibiyle 2028'e kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcu için teklif yapması bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını da Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa için girişimlerde bulunduğunu ancak İngiliz ekibinin 27 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddiasında bulundu.

