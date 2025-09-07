Salih umudu

Borussia Dortmund, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda milli futbolcu Salih Özcan'a yer vermedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu üzerine siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön liberoyu transfer listesine eklemişti. Dortmund'un bu kararı, transferin gerçekleşmesi konusunda siyah-beyazlıları umutlandırdı. Alman ekibi, Özcan'ın bonservis bedelini ise 5 milyon euro olarak belirledi.
