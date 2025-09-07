Salih umudu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Borussia Dortmund, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda milli futbolcu Salih Özcan'a yer vermedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu üzerine siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön liberoyu transfer listesine eklemişti. Dortmund'un bu kararı, transferin gerçekleşmesi konusunda siyah-beyazlıları umutlandırdı. Alman ekibi, Özcan'ın bonservis bedelini ise 5 milyon euro olarak belirledi.