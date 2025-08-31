BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cerny transferine onay geldi!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir sayfa açarak transfer çalışmalarına hız verdi. Yalçın, Başkan Serdar Adalı ile yaptığı görüşmede Svensson, Rashica ve Mario ile yolların ayrılmasını, takıma sol kanat, sağ kanat, stoper ve sağ bek pozisyonlarında en az dört takviye yapılmasını talep etti. Yalçın, öncelikli olarak Cerny transferinin tamamlanmasını istedi.

KİRALIK OLARAK UZLAŞILDI

Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan Çekyalı futbolcu Cerny transferinde mutlu sona çok yakın. 27 yaşındaki oyuncunun, Wolfsburg ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, 8 milyon euro piyasa değeriyle satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması için prensipte uzlaşıldı ve imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

DİĞER TRANSFERLER MASADA

Görüşmelerde, Saint- Etienne'den 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili, Chelsea'den 31 yaşındaki İngiliz sağ kanat Raheem Sterling ve Sassuolo'dan 26 yaşındaki Fransız sol kanat Armand Lauriente'nin isimleri de masaya yatırıldı. Ayrıca Manchester United'dan ayrılmak isteyen Sancho için takipler sürüyor.