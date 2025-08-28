CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ole Gunnar Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausenne'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu taraftarın tepkisi hakkında konuştu. İşte o sözleri...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 22:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Lausenne mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Ole Gunnar Solskjaer: "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor."

İSTİFA TEPKİLERİ HAKKINDA

Ole Gunnar Solskjaer: "Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum. Bu kulüp için her gün doğru olanı yapıyorum." dedi.

"SUÇU ÜSTLENİYORUM"

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."

Maça başladığı defansif ağırlıklı sistemle ilgili konuşan Solskjaer, "Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm." dedi.

Yeni transferlerin takıma katkı vereceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Sözleşme imzaladığımız oyuncular, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi takım olacağız. Burada pozitif etki göstereceğime inanıyorum. 7-8 aydır buradayım ve geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında olumlu olarak iyi fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi." diye konuştu.

