Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rota Djalo

Rota Djalo

Yönetim, savunmayı güçlendirmek için stoper bölgesi isimlerine dönüş yaptı. Juventus forması giyen Tiago Djalo’ya resmi teklif götürdü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Rota Djalo

Beşiktaş, savunma hattındaki eksiklikleri kapatmak için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını TuttoJuve'nin haberine göre, siyahbeyazlılar, Juventus'un 24 yaşındaki Portekizli stoperi Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Haberde, Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki savunmacı için 3 milyon euro bonservis önerdiği, Juventus'un ise 5 milyon euro talep ettiği belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

Juventus'ta düzenli forma şansı bulamayan Djalo'nun takımdan ayrılmaya istekli olduğu ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Haziran 2026'ya kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Portekizli stoper, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Porto'da 17 maçta 2 gol attı. Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde mevcut stoperlerden Uduokhai veya Paulista'dan biriyle yollarını ayırmayı planlıyor.

