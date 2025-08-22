TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanmasına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim özellikle sol bek transferine öncelik verirken İngiltere basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Premier League temsilcisi West Ham United'ın İtalyan sol beki Emerson Palmieri için resmi teklif yaptı. Haberde, geçtiğimiz günlerde El Hadji Malick Diouf'u kadrosuna katan West Ham'ın Palmieri'yi gözden çıkardığı ve oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

Geçen sezon West Ham formasıyla 32 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Emerson Palmieri, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.