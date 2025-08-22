CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Resmi teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Premier Lig ekibi West Ham United’da forma giyen Emerson Palmieri geldi. Beşiktaş, 31 yaşındaki İtalyan sol bek için resmi teklif yaptı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 19:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Resmi teklif yapıldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanmasına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim özellikle sol bek transferine öncelik verirken İngiltere basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Premier League temsilcisi West Ham United'ın İtalyan sol beki Emerson Palmieri için resmi teklif yaptı. Haberde, geçtiğimiz günlerde El Hadji Malick Diouf'u kadrosuna katan West Ham'ın Palmieri'yi gözden çıkardığı ve oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

Geçen sezon West Ham formasıyla 32 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Emerson Palmieri, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Bruno Lage’dan Kerem açıklaması!
Reklam
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kocaelispor mesaisini tamamladı F.Bahçe Kocaelispor mesaisini tamamladı 20:09
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 19:49
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası! FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası! 19:34
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 18:50
Ataman: Hedefimiz madalya kazanmak Ataman: Hedefimiz madalya kazanmak 18:44
Bursaspor’dan F.Bahçe'ye 3 transfer! Bursaspor’dan F.Bahçe'ye 3 transfer! 18:14
Daha Eski
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 18:12
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 17:55
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 17:35
Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! Tayfur Bingöl Süper Lig ekibinde! 17:00
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 16:24
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 15:41