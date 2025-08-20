CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif!

Taraftarına kanat transferi sözü veren Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Siyah beyazlıların listesinde yer alan Armand Lauriente için Sassuolo'ya sunmaya hazırlandığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:17
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif!

Kanat transferi için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente için hazırlıklarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu için teklifini 17 milyon Euro'ya yükseltti.

Sky Sport kaynaklı haberin detaylarına göre Kara Kartal transferde ısrarcı ancak Serie A ekibi 20 milyon Euro istiyor ve bu nedenle sunulmaya hazırlanan yeni teklifi reddetme eğiliminde.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Serie B'de gol kralı olan Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Sassuolo yönetimi bu ayrılığa onay verdi ancak Napoli'nin Andrea Pinamonti'ye olan ilgisinin ortaya çıkmasından bu yana temkinli yaklaşıyor.

Lauriente'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
