TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif!

Kanat transferi için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente için hazırlıklarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu için teklifini 17 milyon Euro'ya yükseltti.

Sky Sport kaynaklı haberin detaylarına göre Kara Kartal transferde ısrarcı ancak Serie A ekibi 20 milyon Euro istiyor ve bu nedenle sunulmaya hazırlanan yeni teklifi reddetme eğiliminde.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Serie B'de gol kralı olan Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Sassuolo yönetimi bu ayrılığa onay verdi ancak Napoli'nin Andrea Pinamonti'ye olan ilgisinin ortaya çıkmasından bu yana temkinli yaklaşıyor.

Lauriente'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

İŞTE O HABER