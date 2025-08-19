Adım adım Vaclav Cerny

Siyah-beyazlılar, Wolfsburg'un Çek sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Wolfsburg, Cerny'nin bonservis bedelini 7.5 milyon euroya indirdi. Yönetim, bu rakamı düşürmek için yeni bir pazarlık turuna hazırlanıyor. Geçen sezon Rangers'ta kiralık oynayan ve 52 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergileyen Cerny'nin piyasa değeri 8 milyon euro.
