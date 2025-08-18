CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu planı!

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu planı!

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bu transferde de başkan Serdal Adalı'nın bizzat devreye gireceği yazıldı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu planı!

Beşiktaş, Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Orkun Kökçü transferi sırasında Kerem için de nabız yoklayan siyah- beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı.

Ancak Avrupa maçlarında kanat bölgesindeki eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, yönetimi yeniden harekete geçirdi.

BAŞKAN ADALI DEVREYE GİRECEK

Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki transfer görüşmelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmeyi planlıyor. Ancak, Fenerbahçe ile ilişkileri korumak adına Kerem transferinde temkinli davranıyor. Adalı, "Kerem'i kadromuzda görmek istiyoruz, fakat Fenerbahçe ile dostluğumuz bizim için önemli. Fenerbahçe bu transferden tamamen çekilirse biz devreye gireceğiz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA
