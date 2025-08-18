Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu planı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Orkun Kökçü transferi sırasında Kerem için de nabız yoklayan siyah- beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı.

Ancak Avrupa maçlarında kanat bölgesindeki eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, yönetimi yeniden harekete geçirdi.

BAŞKAN ADALI DEVREYE GİRECEK

Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki transfer görüşmelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmeyi planlıyor. Ancak, Fenerbahçe ile ilişkileri korumak adına Kerem transferinde temkinli davranıyor. Adalı, "Kerem'i kadromuzda görmek istiyoruz, fakat Fenerbahçe ile dostluğumuz bizim için önemli. Fenerbahçe bu transferden tamamen çekilirse biz devreye gireceğiz" açıklamasını yaptı.