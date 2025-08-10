CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku resmen Sunderland'de

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Kongolu sol bek Arthur Masuaku, Premier Lig ekiplerinden Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 12:32
2024/25 sezonunun sona ermesi sonrası Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu.

Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Kongolu futbolcuyu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Masuaku, 2022-2025 yılları arasında Beşiktaş formasını terletti.

