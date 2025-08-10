TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku resmen Sunderland'de

2024/25 sezonunun sona ermesi sonrası Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni takımı belli oldu.
Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Kongolu futbolcuyu kadrosuna kattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Masuaku, 2022-2025 yılları arasında Beşiktaş formasını terletti.
Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤️👋 The left-back signs a two-year contract and becomes the Club's 10th summer signing.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 10, 2025