Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta olmak harika

Beşiktaş'ta olmak harika

Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayı giyerek, “Gerçekten harika. Beşiktaş’a katılmak benim için gerçekten harika bir şey. Takıma destek olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta olmak harika

Beşiktaş 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'yi dün İstanbul'a getirdi. Leicester City ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcuyla da görüşmelerini tamamladı. İstanbul'a geldikten sonra Beşiktaş'ın resmi Youtube kanalına özel açıklamalarda bulunan Ndidi, heyecanlı olduğunu belirterek, "Gerçekten harika, bu Türkiye'ye 2. gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey" dedi.

ÖNCE ARMAYI ÖPTÜ

Nijeryalı yıldız, siyah-beyazlı formayı giyerek objektiflere özel poz verdi. Beşiktaş armasını öpen ve Kartal işareti yapan Wilfred Ndidi, İstanbul'da çok iyi karşılandığını belirtti. 28 yaşındaki futbolcu teşekkür ederek, "Çok sıcak, çok içten bir karşılama var. Üstüme giymeden formadaki armayı öptüm. Takıma destek olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza sezonun keyfini çıkarmalarını diliyorum. Sezon sonunda ne olacak göreceğiz" yorumunu yaptı.

KADROYA DEĞER KATTI

Siyah beyazlılar Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi hamleleriyle beraber orta saha değerini yükseltti. Süper Lig'in en değerli orta sahasına sahip olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 30 milyon euro, Ndidi de 15 milyon euro piyasa değerinde bulunuyor. Kara Kartal bonservis anlamında ise iki yıldıza yaklaşık 40 milyon euroluk bir yatırım yapmış oldu. Öte yandan son transfer Wilfred Ndidi, Süper Lig genelinde en değerli 4. orta saha oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

TARAFTARLARA KUPA MESAJI

Taraftarların sosyal medyadan attığı destek mesajlarına değinen Wifred Ndidi, "Taraftarlara teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu sezon daha fazla maç oynayıp, daha çok galibiyet alacağız. Bu da daha çok kupa kazanmak anlamına gelir" diye aktardı.

FORMAYI ÇOK BEĞENDiM

Beşıktaş formasını çok beğendiğini dile getiren Wilfred Ndidi, "Formayı giymek çok iyi hissettirdi. Formayı çok beğendim. Bu hissi almak çok önemli ve gerçekten sevindim" dedi.

