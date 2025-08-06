Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi transferi olmazsa...

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Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi transferini tamamlamak için yoğun mesai harcayan siyah beyazlılar, İngiliz kulübü ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan, Beşiktaş'a Ndidi transferinde olası bir pürüz durumunda alternatif bir isim önerildi.

BEŞİKTAŞ'A ROSARIO ÖNERİSİ

Takvim'de yer alan habere göre; Nice forması giyen Pablo Rosario'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

Rosario geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 35 maçta görev alırken 4 kez fileleri havalandırdı.