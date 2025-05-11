CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Adana Demirspor maçını domine etmek istiyoruz!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Adana Demirspor maçını domine etmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı domine etmek istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 18:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Adana Demirspor maçını domine etmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bu hafta çok iyi çalıştık sahada istediklerimizi yapmak için. Adana Demirspor'a karşı oyunu olabildiğinde zorlaştırmak için çalıştık. Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyi ama gururları var. Gururları için oynayacaklardır. Maçı domine etmek istiyoruz. Çok fazla fırsat yakalayıp, gol atmak istiyoruz."

"BİRBİRİ İÇİN SAVAŞAN TAKIM OLMALI SAHADA"

"Oyuncularımızla konuştuk. Her maçın farklı olduğunu söyledik. Adana Demirspor'un motive olduğunu düşünüyorum çünkü büyük bir takıma karşı oynayacaklar. Beşiktaş'ın taraftarı önünde keyif almaya çalışacaklardır. 2-3 tane tehlikeli oyuncuları var, onlara dikkat etmeliyiz. Mütevazi olmalıyız sahada. Birbiri için savaşan bir takım olmalı sahada. Bunu yaparsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Barcelona-Real Madrid | CANLI
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
CANLI: Barcelona – Real Madrid maçı başladı | El Clasico'da tarihe geçen geri dönüş ve goller... | Arda Güler şoku yaşadı
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI
Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:35
Chelsea'ya deplasmanda Newcastle çelmesi! Chelsea'ya deplasmanda Newcastle çelmesi! 16:10
Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray... Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! G.Saray... 15:59
Barcelona-Real Madrid | CANLI Barcelona-Real Madrid | CANLI 15:17
G.Saray'da dev maçın hazırlıkları başladı! G.Saray'da dev maçın hazırlıkları başladı! 15:05
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı detayları! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı detayları! 14:50
Daha Eski
Napoli-Genoa maçı ne zaman? Napoli-Genoa maçı ne zaman? 14:38
Torino-Inter maçı ne zaman? Torino-Inter maçı ne zaman? 14:32
Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? 14:24
F.Bahçe Xhaka için gözünü kararttı! G.Saray ne verirse... F.Bahçe Xhaka için gözünü kararttı! G.Saray ne verirse... 13:43
Fırtına'da G.Saray mesaisi başladı! Fırtına'da G.Saray mesaisi başladı! 13:34
Adalı'dan flaş Muleka açıklaması! Adalı'dan flaş Muleka açıklaması! 13:28