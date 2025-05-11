BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Adana Demirspor maçını domine etmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bu hafta çok iyi çalıştık sahada istediklerimizi yapmak için. Adana Demirspor'a karşı oyunu olabildiğinde zorlaştırmak için çalıştık. Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyi ama gururları var. Gururları için oynayacaklardır. Maçı domine etmek istiyoruz. Çok fazla fırsat yakalayıp, gol atmak istiyoruz."

"BİRBİRİ İÇİN SAVAŞAN TAKIM OLMALI SAHADA"

"Oyuncularımızla konuştuk. Her maçın farklı olduğunu söyledik. Adana Demirspor'un motive olduğunu düşünüyorum çünkü büyük bir takıma karşı oynayacaklar. Beşiktaş'ın taraftarı önünde keyif almaya çalışacaklardır. 2-3 tane tehlikeli oyuncuları var, onlara dikkat etmeliyiz. Mütevazi olmalıyız sahada. Birbiri için savaşan bir takım olmalı sahada. Bunu yaparsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.