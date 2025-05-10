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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! İşte gündeme gelen son isim

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! İşte gündeme gelen son isim

Siyah-beyazlılar aradığı santrforu Bundesliga’da buldu. Beşiktaş yönetiminin Werder Bremen’in tecrübeli futbolcusu Ducksch’e teklif yapacağı iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! İşte gündeme gelen son isim

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa pazarında hamleler yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga kulüplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Marvin Ducksch'i kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre, kulüp 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık. Beşiktaş'ın da tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş'ın yanı sıra, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Ducksch ile ilgilendiği; hatta Avrupa kupalarına katılma ihtimali yüksek olan Atina ekibinin oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Ducksch, yaptığı açıklamada, Avrupa'da oynamak istediğini Bremen'den "birkaç euro için" ayrılmayacağını vurgulamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.

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