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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gürcü kanat hamlesi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gürcü kanat hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Fransa’dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Ligue 1’de kümede kalma mücadelesi veren Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili’yi yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gürcü kanat hamlesi!

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlılar'ın kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibi Saint-Etienne'in yıldız ismini yakından takip ettiği ifade edildi. Kartal'ın yaz transfer sezonunda 24 yaşındaki Davitashvili için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor. Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle 30 maça çıktı 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan 1,75 boyundaki kanat oyuncusu ülkesi adına 6 gol kaydetti. Saint-Etienne, 2024'ün temmuz ayında Davitashvili'yi Bordeaux takımından 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Zuriko Davitashvili'nin takımı Saint-Etienne ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre, Davitashvili'nin 10 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

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