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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Zuriko Davitashvili yoklaması!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Zuriko Davitashvili yoklaması!

Önümüzdeki sezon için kadro yapılandırmalarını sürdüren ve scout ekibi ile birlikte yeni transfer arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine Saint-Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Zuriko Davitashvili yoklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile ilgilendiği öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre siyah beyazlıların kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibinin yıldız ismini yakından takip ettiği ve sezon sonunda oyuncu için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor.

Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 30 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Takımıyla 2028 yılına kadar kontratı bulunan Davitashvili'ye güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 6 gol kaydetti.

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