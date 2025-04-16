  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa'ya dev talip

Rafa'ya dev talip

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva’ya, Serie A ekiplerinden İnter’in talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa'ya dev talip

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Rafa Silva'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Gedson Fernandes ile birlikte takımda parlayan tek isim olan Silva'yı İtalyan devi İnter'in istediği iddia edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol kaydeden Rafa Silva ayrıca 11 de asist yaparak skora 25 kez tesir etti. Forvet arkası kanat ve yeri geldiğinde forvette de görev alan tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemeyen yönetim, ancak iyi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkartabilir. Silva'nın hem takıma sağladığı katkı hem de taraftarın olası tepkisi, ayrılış sürecini zorlaştırıyor.

G.Saray'dan flaş hamle! Osimhen'in yerine...
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu! Yeni takımı belli oluyor...
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
F.Bahçe'ye Arda piyangosu!
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Daha Eski
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 00:35
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 00:35