Rafa'ya dev talip

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Rafa Silva'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Gedson Fernandes ile birlikte takımda parlayan tek isim olan Silva'yı İtalyan devi İnter'in istediği iddia edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol kaydeden Rafa Silva ayrıca 11 de asist yaparak skora 25 kez tesir etti. Forvet arkası kanat ve yeri geldiğinde forvette de görev alan tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemeyen yönetim, ancak iyi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkartabilir. Silva'nın hem takıma sağladığı katkı hem de taraftarın olası tepkisi, ayrılış sürecini zorlaştırıyor.