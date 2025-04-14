TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni orta sahası Çizme'den geliyor! İşte gündeme gelen son isim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oldukça kötü bir gidişat sergileyen siyah beyazlılarda gözler artık gelecek yıla çevrilmiş durumda. Bu doğrultuda planlamalarına devam eden Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda sorun yaşayan Beşiktaş'ın bu bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.

Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların, İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi.

Transfermarkt'te yer alan iddiaya göre; Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI!

Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.