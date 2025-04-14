  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni orta sahası Çizme'den geliyor! İşte gündeme gelen son isim

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni orta sahası Çizme'den geliyor! İşte gündeme gelen son isim

Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek isterken öte yandan siyah-beyazlı ekipte gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Takıma muhakkak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine ise son olarak sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:08
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni orta sahası Çizme'den geliyor! İşte gündeme gelen son isim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oldukça kötü bir gidişat sergileyen siyah beyazlılarda gözler artık gelecek yıla çevrilmiş durumda. Bu doğrultuda planlamalarına devam eden Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda sorun yaşayan Beşiktaş'ın bu bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi.

Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların, İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi.

Transfermarkt'te yer alan iddiaya göre; Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI!

Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

REKLAM - Türk Telekom
Üründül'den sert eleştiri!
DİĞER
Danla Biliç yaşadığı kabusu anlattı! "Yaşadıklarımın eksiği yok, fazlası var"
İran'la sıkı fıkı olan PKK'lı Cemil Bayık'a BBC Farsça cilası! İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu'da kazanır
O pozisyonlarda 'devam' kararı doğru mu?
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den sert eleştiri! Üründül'den sert eleştiri! 10:29
Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 10:18
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 10:04
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! 09:59
İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? 09:40
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar 09:26
Daha Eski
O pozisyonlarda 'devam' kararı doğru mu? O pozisyonlarda 'devam' kararı doğru mu? 09:11
"Tribünlerin gönlünde taht kurdu" "Tribünlerin gönlünde taht kurdu" 08:56
Bugünkü maçlar 14 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 14 Nisan Pazartesi 2025 07:29
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:29
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:28
Mourinho: Livakovic bizi kurtardı Mourinho: Livakovic bizi kurtardı 23:56