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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 16:37
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Süper Lig'de dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 15 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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