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Haberler Beşiktaş Alex Plea sesleri

Alex Plea sesleri

Beşiktaş yönetimi transfer borsasını hareketlendirdi. Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen siyahbeyazlılar, Borussia Mönchengladbach’ın golcüsü Plea’yı takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Alex Plea sesleri

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olması sonucu kupaya veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, odağını gelecek sezonun transfer dönemine çevirdi. Siyah-beyazlılar, forvet hattına yapılacak takviye için Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın forvet oyuncusu Alassane Plea'yla ilgileniyor. Foot Mercato'da yer alan haberde Kara Kartal'ın Ciro İmmobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.

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Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi. 32 yaşındaki Plea, Mönchengladbach'ta bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alassane Plea'nın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Plea, Ligde son oynanan Leipzig karşılaşmasıyla Alman ekibindeki 200. karşılaşmasına çıktı.

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