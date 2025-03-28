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Muçi'nin Gomez hedefi
Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi, Mario Gomez'in ardından Süper Lig'de bir sezonda Galatasaray'a iki maçta da gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu olmak istiyor. Gomez, 2015-16 sezonunda sarı-kırmızılılara karşı her iki maçta gol sevinci yaşamıştı. Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki maçta ağları havalandıran Arnavut futbolcu, bir ilki yaşamak istiyor.
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