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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta derbiye prim dopingi!

Beşiktaş'ta derbiye prim dopingi!

Hazırlık maçında İstanbulspor’a farklı yenilen Beşiktaş skoru dert etmiyor. Derbiye kilitlenen yönetim galibiyet primi vadetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta derbiye prim dopingi!

TEK HEDEF GALİBİYET

Son oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup olan Beşiktaş moralini bozmuyor. Camia kenetlendi. Tüm gözler artık cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. Yönetim, teknik heyet hedefe kilitlendi derbi zaferi için yeminler edildi. Yönetim kesenin ağzını açarak derbi için özel bir prim belirledi.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAK

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Galatasaray'ın artı ve eksiklerini analiz etmiş durumda. Norveçli çalıştırıcı bir hafta oyuncuların adeta beynini yıkayarak bu maça hazırlayacak. Siyahbeyazlılar derbi zaferi ile taraftarlarına kendilerini affettirmenin ve çifte bayram yaşatmanın peşinde. Sezonu Türkiye Ziraat Kupası ile taçlandırmak isteyen Kara Kartallar, Süper Lig'de de üst basamaklarda yer alarak önümüzdeki sezona daha moralli girmek istiyor.

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