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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Rafiu Durosinmi

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Rafiu Durosinmi

Beşiktaş, genç yeteneklere yatırım yapma planı doğrultusunda Viktoria Plzen’in 22 yaşındaki forveti Rafiu Durosinmi’yi gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Rafiu Durosinmi

Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Viktoria Plzen'in forveti Rafiu Durosinmi'yi gündemine aldı. Oyuncu İzleme Direktörü Eduard Graf'ın önerdiği Nijeryalı futbolcu hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki golcüyü listeye eklendiği ve resmi adımların atılacağı öne sürülüyor.

YÖNETİCİLER MEMNUN

Sıyah-beyazlı yöneticiler Graf'ın sunduğu detaylı analizlerden ve oyuncu portföyünden oldukça memnun olduğu biliniyor. 1.92 boyundaki Durosinmi, modern bir forvet profiline sahip. Ayrıca genç oyuncu, ileri uçta farklı sistemlere kolaylıkla adapte olabiliyor. Bu sezon Viktoria Plzen formasını 12 kez giyen genç santrfor, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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