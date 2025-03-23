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Haberler Beşiktaş Ole, Fati'yi istiyor

Ole, Fati'yi istiyor

Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağlamak istiyor. Bir dönem Lionel Messi'nin 'varisi' olarak kabul edilen Ansu Fati, bu sezon Barcelona'da gözden düştü. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de sol kanat için Barça yıldızına sıcak baktığı bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 5 milyon euro.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Ole, Fati'yi istiyor
Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağlamak istiyor. Bir dönem Lionel Messi'nin 'varisi' olarak kabul edilen Ansu Fati, bu sezon Barcelona'da gözden düştü. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de sol kanat için Barça yıldızına sıcak baktığı bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 5 milyon euro.
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