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Ole, Fati'yi istiyor
Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağlamak istiyor. Bir dönem Lionel Messi'nin 'varisi' olarak kabul edilen Ansu Fati, bu sezon Barcelona'da gözden düştü. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de sol kanat için Barça yıldızına sıcak baktığı bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 5 milyon euro.
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