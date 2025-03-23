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Haberler Beşiktaş Kartal'da derbi hazırlığı

Kartal'da derbi hazırlığı

Beşiktaş'ta gözler Galatasaray maçına çevrildi. Son 2 maçta Gaziantep Futbol Kulübü ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan siyah beyazlılar, derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Uduokhai'nin yokluğunda savunma tandemi Emirhan Topçu - Paulista ikilisinden oluşacak. Bugün İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçında birçok varyasyonlar de deneyecek. Siyah-beyazlı ekip bugün saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile karşılaşacak. Müsabaka basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olup, Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Norveçli çalıştırıcı adaptasyon süreci yaşayan fiziksel olarak tam hazır olmayan Elan Ricardo'ya İstanbulspor'a karşı oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de şans verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Kartal'da derbi hazırlığı

Beşiktaş'ta gözler Galatasaray maçına çevrildi. Son 2 maçta Gaziantep Futbol Kulübü ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan siyah beyazlılar, derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Uduokhai'nin yokluğunda savunma tandemi Emirhan Topçu - Paulista ikilisinden oluşacak. Bugün İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçında birçok varyasyonlar de deneyecek. Siyah-beyazlı ekip bugün saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile karşılaşacak. Müsabaka basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olup, Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Norveçli çalıştırıcı adaptasyon süreci yaşayan fiziksel olarak tam hazır olmayan Elan Ricardo'ya İstanbulspor'a karşı oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de şans verecek.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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