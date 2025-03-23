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Galibiyet sözü verdi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisini çok önemsiyor. Siyah-beyazlı camiada bu maça kurtuluş gözüyle bakılıyor. Başkan Adalı'nın, Solskjaer ile yaptığı görüşmede "Bu maçı alalım ve üzerimizdeki kara bulutları dağıtalım. Yeni bir seri yakalayarak Türkiye Kupası'nı müzemize götürelim" sözlerini sarf ettiği aktarıldı. Norveçli çalıştırıcının da başkana galibiyet sözü verdiği ifade edildi.
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