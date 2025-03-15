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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan genç yıldızlara yatırım! İşte transfer listesindeki isimler...

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan genç yıldızlara yatırım! İşte transfer listesindeki isimler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon yalnızca Süper Lig’de mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında genç ve yetenekli isimlere odaklanıyor. Alman scout şefi Eduard Graf’ın hazırladığı geniş transfer listesi yönetime sunuldu. İşte listedeki isimler… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan genç yıldızlara yatırım! İşte transfer listesindeki isimler...

Bu sezon tek kulvarda yarışan Beşiktaş transfer çalışmalarında genç yeteneklere yöneldi. Ara transferde Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde gelecek yılların kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman Scout Şefi Eduard Graf listeyi yönetime verdi. Yeni sezonda nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Brondby'den 19 yaşındaki Danimarkalı sol kanat Clement Bischoff, Havelse'den 21 yaşındaki Alman ön libero Vladislav Cerny ve Monaco'dan 20 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için girişimlere başlandı. Alt yaş gruplarında da Milli formayı terleten üç oyuncunun ortak özellikleri teknik becerileri ve aynı zamanda oyun zekalarıyla da dikkat çekmesi.

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