Beşiktaş'ta hedef 5'te 5! İşte Solskjaer'in Gaziantep FK maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde mağlup olmayan Kara Kartal, galibiyet serisini geliştirmek istiyor. Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir seri yakaladı.

ANTEP'E KARŞI LİGDE 12. RANDEVU

Beşiktaş ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 5, kırmızı-siyahlılar 3 kez galip gelirken, 3 mücadele ise de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Solskjaer'in öğrencileri, 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Gaziantep ekibi de 11 gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK VAR

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi'nin sakatlığı devam ediyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan Gabriel Paulista ilgili kararı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer verecek. Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın kadroda olması beklenmiyor.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK

Beşiktaş - Gaziantep arasında oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Zorbay Küçük hakemlik kariyeri boyunca Beşiktaş'ın toplam 13 karşılaşmasını yönetti. Bu maçların 6'sını Kartal kazanırken, 2 tanesinde ise sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. 5 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra golcü futbolcu Ciro Immboile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

YENİLMEZ ARMADA

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, attığı 14 gole karşılık ağlarında ise 6 gol gördü. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde ligde 5 müsabakaya çıkan Kartal, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, söz konusu galibiyetleri üst üste oynadığı maçlarda elde etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: MERT, SVENSSON, MASUAKU, EMİRHAN, UDUOKHAI, GEDSON, AMIR, RAFA SILVA, RASHICA, MARIO, IMMOBILE

GAZİANTEP FK: BURAK, ARDA, VIANA, HUSIC, OGÜN, LUNGOYI, SORESCU, NDIAYE, MAXIM, HALİL, DAVID