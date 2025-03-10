Beşiktaş'tan İngiltere'ye transfer çıkarması! Foster ve Brownhill...

Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş transferde dümeni İngiltere'ye kırdı. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. Ara transfer döneminde yapılması planlanan santrfor takviyesini gelecek yaza bırakan Kara Kartal, bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Burnley forması giyen 24 yaşındaki 1.85 boyundaki santrfor Lyle Foster'i gündemine aldığı iddia edildi.

BROWNHILL SIRADA

Öte yandan, Beşiktaş'ın, Burnley forması giyen orta saha oyuncusu Brownhill hakkında da araştırma yaptığı öğrenildi. Athletic'te yer alan haberde sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların teklif yapacağı belirtildi. Haberde, Beşiktaş'ın ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den bazı takımların da Brownhill'in durumunu takip ettiği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.