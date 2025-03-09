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U19 deplasmanda berabere
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, Elit A Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü 29. dakikada Mustafa Azem Yortaç kaydetti. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı; Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ile Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi de takip etti.
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