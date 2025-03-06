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Haberler Beşiktaş Solskjaer etkisi

Solskjaer etkisi

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Solskjaer ile birlikte toparlandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Solskjaer etkisi

HAREKET GETİRDİ

Sezona iyi başlayan, sonrasında düşüş yaşayan siyah beyazlılar; yönetim ve teknik adam değişikliğinin ardından kendini buldu. Beşiktaş'ta değişim, olumlu sonuç verdi. Siyah beyazlılar, Serdal Adalı ve Solskjaer ile birlikte toparlandı. Sezona Galatasaray'ı 5-0 yenip Süper Kupa'yı alarak iddialı giriş yapan Beşiktaş, sonrasında düşüş yaşadı. Siyah beyazlılar, Ekim 2024'te başlayan ve yıl sonuna kadar süren zamanda yönetimsel ve sportif anlamında kaotik bir süreçten geçti.

PERFORMANSLARI ARTTI

Başkanlığa seçilen Serdal Adalı ile daha sonra göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlı futbol takımını yeniden ayağa kaldırdı. Norveçli teknik adamın göreve başladığı 19 Ocak 2025'ten bu yana 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Olumsuz saha sonuçlarının yanı sıra kaotik süreci de geride bırakan siyah beyazlı takımda; Joao Mario, Arthur Masuaku ve Alex Oxlade- Chamberlain gibi oyuncuların performansı da Solskjaer ile arttı.

GÖZÜNÜ 3.'LÜĞE DİKTİ

Norveçli teknik adamın göreve başladığı 19 Ocak 2025'ten bu yana 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde topladığı 44 puanla 4. sırada bulunan "Kara Kartal" üçüncü sıraya yükselmenin planlarını yapıyor.

65 YIL SONRA REKOR

Son 6 maçında galibiyetle ayrılan Solskjaer'li Beşiktaş, 65 yıl aradan sonra rekor kırdı. Son olarak 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik 2.47 maç başına puan ortalaması yakaladı. Ole Gunner Solskjaer ise bu tarihten itibaren siyah-beyazlı takımın başına geçen bütün teknik direktörlerden fazla maç başına puan ortalaması (2.44) elde etti.

CHAMBERLAIN'DEN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Chamberlain, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle performansını yükselten isimlerden biri oldu. Yaşadığı sakatlıkların yanı sıra sezon başında kadroda düşünülmediği için takımdan ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki futbolcu, Norveçli teknik adamla yeniden "futbol"a döndü. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 21. haftaya kadar yalnızca 5 maçta şans bularak bu süreçte 113 dakika oyunda kaldı.

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