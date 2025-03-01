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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes: Hepimiz birimiz için

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes: Hepimiz birimiz için

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:03
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes: Hepimiz birimiz için

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÖNÜMÜZE BAKMAK ZORUNDAYIZ"

"Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor. İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor."

"HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN"

"Bireysel oyunculardan ziyade kolektif olarak bakmak lazım. Kolektif oynadığımızda bu sonuçlar geliyor. Hepimiz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz, hepimiz birbirimiz için savaşmaya çalışıyoruz. Böyle olunca öz güvenle birlikte iyi oluyor."

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