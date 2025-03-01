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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Eduard Graf ile anlaştı

Beşiktaş Eduard Graf ile anlaştı

Beşiktaş, Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 17:48 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 18:35
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Beşiktaş Eduard Graf ile anlaştı

Beşiktaş, Futbol Teknik ve Scouting Direktörü pozisyonuna getirilmesi üzere Borussia Dortmund'da 12 yıl boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf ile anlaştı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."

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