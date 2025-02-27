Süper Arroyo

Beşıktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Arroyo otoritelerden tam not aldı. İlk gol sevincini yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, hücumdaki agresif oyun tarzı ve bitiriciliğiyle gelecek haftalarda Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olabileceğinin sinyallerini verdi. Forma numarasına yakışan dakikada fırsatçı kimliğini ve hızını konuşturarak Beşiktaş'taki gollerine başlayan Arroyo, 45 dakika oyunda kalmasına rağmen oyunun ofansif tarafında oldukça hareketliydi. Enerjisiyle sağ kanada canlılık getirdi. Rakip savunmaya geriden oyunu rahat kurmalarına izin vermedi.

GENÇLER DERBİYE HAZIRLANIYORLAR

Arroyo'nun golünden sonra maçı tribünden izleyen Beşiktaşlı taraftarlar genç Ekvadorluya büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sosyal medyada ise golün görüntüleri en çok izlenen paylaşım oldu. Taraftarlar ile birlikte takım arkadaşları, yönetim ve de Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de gole sevinen diğer isimlerdi. Norveçli çalıştırıcı, Arroyo'dan sonra Ricardo'nun da yakında hazır olacağını ve derbi karşılaşmasına iki oyuncunun da rahatlıkla forma giyebileceğini belirtti.

3.5 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEK

Keny Arroyo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Ekvadorlu futbolcu için Independiente Kulübü'ne 5.67 milyon euro ödemişti. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si eski kulübünde bulunuyor. Fakat Beşiktaş, 3.5 milyon euro daha öderse, Independiente'ye ait hakların % 30'unu eline geçirebiliyor. Bu yönde planlamalar yapıldığı belirtildi. Bu hamleyle ilerideki muhtemel bir satışta, paranın büyük bölümü Kartal'da kalacak.