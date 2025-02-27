Derbi Kartal'ı

Son 10 yılda 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş, derbilerdeki başarılı performansıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılar, oynadığı 58 derbi maçında 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak toplamda 83 puan topladı. Maç başına 1.43 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, derbilerde en çok puan toplayan ekip oldu. G.Saray, 22 galibiyet, 16 beraberlik ve 20 mağlubiyetle toplamda 82 puan, F.Bahçe ise 18 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 78 puan, Trabzon 58 derbi mücadelesinde 17 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 68 puan topladı.